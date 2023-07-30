الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الإسكندرية مطروح

تصادم أتوبيس بسيارة
تصادم أتوبيس بسيارة نقل

حصل "الدستور" على الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل، وذلك في طريق الإسكندرية مطروح، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 36 آخرين.

وقال مصدر طبي بصحة مطروح خلال حديثه لـ"الدستور، إنه فور تلقي بلاغ بتصادم أتوبيس وسيارة نقل ووقوع مصابين بعد قرية جلالة بطريق الإسكندرية مطروح، تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة ومستشفى الضبعة المركزي.

وأوضح أن المصابين بينهم أطفال وحالتهم مستقرة، حيث تم وضعهم تحت الملاحظة الطبية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

تصادم أتوبيس بسيارة نقل
تصادم أتوبيس بسيارة نقل
تصادم أتوبيس بسيارة نقل
تصادم أتوبيس بسيارة نقل
تصادم أتوبيس بسيارة نقل
تصادم أتوبيس بسيارة نقل
تصادم أتوبيس بسيارة نقل
تصادم أتوبيس بسيارة نقل
تصادم أتوبيس بسيارة نقل
تصادم أتوبيس بسيارة نقل
تصادم أتوبيس بسيارة نقل
تصادم أتوبيس بسيارة نقل
إصابة 36 اخرين حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل صحة مطروح طريق الإسكندرية مطروح مستشفى رأس الحكمة

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