اجتماع في "الري" لبحث شكاوى المزارعين في بحر البقر

استجابة لشكاوى المزارعين بمنطقة بحر البقر بالشرقية، عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة حالة الرى بالمنطقة.

واستعرض الدكتور سويلم الموقف المائى بزمام محطة (1) بحر البقر، والحالة الفنية للمحطة، وأسباب نقص المياه والناتجة عن إلقاء بعض الأهالى للمخلفات بالمجرى المائى، وهو ما ينتج عنه حدوث أعطال بطلمبات الرفع حال دخول هذه المخلفات بها.

ووجه الدكتور سويلم بقيام مصلحة الرى بتكثيف أعمال تطهير دليل المجرى المائى أمام النطاق الواقى (شبك الإعشاب)، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكثيف أعمال التطهير داخل المحطة (أمام وحدات الرفع) كإجراء عاجل لتحسين حالة الرى، مع قيام مصلحة الرى– كإجراء مستديم- بإحلال النطاق الواقى الحالي أمام المحطة بنطاق واقى يعمل ميكانيكيًا، لضمان التعامل الفعال مع المخلفات وإزالتها بشكل فورى لحماية طلمبات الرفع بالمحطة من الأعطال الناتجة عن دخول هذه المخلفات داخل الطلمبات.

وأكد استمرار أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء في متابعة أعمال التطهيرات بشكل مستديم، واستمرار تواجد الحفار القائم بتطهير النطاق الواقع أمام المحطة.

كما وجه بقيام الميكانيكا والكهرباء بتدقيق التصرفات الخارجة من المحطة وقياس الكفاءة الفعلية لطلمبات المحطة، مع دراسة إمكانية زيادة قدرة رفع المحطة من خلال تركيب وحدة طوارئ إضافية بها لتحسين حالة الرى وحسم شكاوى المزارعين.

وتناشد وزارة الموارد المائية والري كل المواطنين بعدم إلقاء أى مخلفات فى المجارى المائية، لما تتسبب فيه من تأثير سلبى على نوعية المياه، والتسبب فى حدوث أعطال كثيرة ومتكررة فى محطات الرفع بمختلف المحافظات، وهو ما يؤثر سلبًا على قدرتها على رفع المياه من الترع والمصارف، وبالتالى التأثير سلبًا على حالة الرى والزراعات بمناطق مختلفة، وأيضًا التأثير سلبًا على منظومة الصرف الزراعى والتسبب فى حدوث ازدحامات مائية بالمصارف قد ينتج عنها غرق للأراضى المحيطة بها.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، والدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتورأحمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الشرقية، والمهندس مصطفى حافظ، رئيس الإدارة المركزية للمحطات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس محمد توفيق، مدير عام رى الصالحية، والمهندس أشرف فريج، بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الرى.