الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة": لدينا 3500 مركز للكشف السمعى للأطفال بجميع المحافظات

الكشف السمعى للأطفال
الكشف السمعى للأطفال

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه خلال 28 يوم من ولادة الطفل يتم إجراء المسح السمعي للاطمئنان عليه، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءًا من يوم الولادة حتى عمر 28 يومًا، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة بمراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.
وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكل محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية، إلى جانب إدراج خانة للفحص السمعي في شهادات الميلاد.

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