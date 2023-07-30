الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تطبق التأشيرة الإلكترونية لمواطنى 12 دولة

التأشيرة السعودية
التأشيرة السعودية

أعلنت السلطات السعودية إلغاء اللصاقات الخاصة بتأشيرة العمل والزيارة والإقامة وتطبيق التأشيرة الإلكترونية للقادمين إلى المملكة من 12 دولة.

وبحسب بيان للهيئة العامة للطيران المدني، السبت، فإن إصدار تأشيرات العمل والزيارة والإقامة سيتم على ورق A4 مزودة برمز الاستجابة السريعة.

وأشار البيان إلى بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية في البعثات والقنصليات في تركيا وباكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وكينيا والمغرب وتايلاند وفيتنام وسريلانكا، يث ذكر أن موعد تنفيذ القرار يختلف من دولة إلى أخرى.

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السعودية تطبق التأشيرة الإلكترونية لمواطنى 12 دولة

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