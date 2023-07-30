الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ استثمار: الاتحاد الأوروبى لازال يعانى من الأثار السلبية لنقص الطاقة

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

قال هشام ابراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاتحاد الأوروبي لازال يعاني من الأثار السلبية لنقص الطاقة، مؤكدًا أن موازانات هذه الدول أصبحت موازنة حرب.

 وأضاف “إبراهيم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في ظل الإمدادات التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا وسحب المزيد من المخزون الاستراتيجي للأسلحة يؤثر على ميزانية أي دولة ويتم استعاضته على حساب معدلات النمو وعمليات الانتاج الفعلية.

وأكد أن الاقتصاد الألماني لا يسجل أي نمو من إبريل الماضي وحتى يونيو، وذلك بسبب استعادة مصادر الطاقة وتغليظها وألمانيا كانت في تحدي أمام ذاتها لتجد مصادر بديلة للطاقة.

 الظروف الاقتصادية ضاغطة على هذه الدول 

وأكد أن الظروف الاقتصادية ضاغطة على هذه الدول ولو لم يحدث انكماش سيظل النمو محدودًا، مشيرًا إلى ان الأمور تتجه لمزيد من التصعيد وبارقة الأمل الوحيدة هي في البعد السياسي وليس الاقتصادي والعسكري، وإذا حدث تغير في الإدارة الأمريكية سيتغير الأمر على عكس استمرار الإدارة الحالية يؤدي لاستمرار الحرب والتراشق مع الصين.

أستاذ التمويل والاستثمار الادارة الامريكية لاستمرار الحرب الصين الظروف الاقتصادية معدلات النمو موازنة حرب الاتحاد الأوروبي

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