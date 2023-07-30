الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المغرب يصدر عفوًا ملكيًا عن 2052 شخصا بمناسبة "عيد العرش"

ملك المغرب محمد السادس
ملك المغرب محمد السادس

أصدر ملك المغرب محمد السادس، السبت، عفوا عن 2052 شخصا، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش (توليه حكم البلاد).
وقالت وزارة العدل، في بيان، إن الملك محمد السادس "أصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح".
وأضاف البيان أن "عدد المعتقلين الذين شملهم العفو بلغ 1769، منهم 1632 خفضت عقوبتهم، و133 أعفوا من قضاء ما تبقى من العقوبة، وتحويل عقوبة الإعدام لسجينة واحدة إلى المؤبد، وتحويل السجن المؤبد لثلاثة سجناء إلى السجن المحدد".
وبلغ المستفيدون من العفو الموجودون في حالة سراح 283 شخصا، وفق البيان.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن العاهل المغربي "سيوجه خطابا ساميا إلى شعبه" بمناسبة عيد العرش.
وذكرت الوزارة في بيان، أن الخطاب "سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة مساء اليوم" (20: 00 تغ).
وفي 30 يوليو 1999، تولى الملك محمد السادس الحكم خلفا لوالده الملك الحسن الثاني، وألقى حينها أول "خطاب للعرش" أمام المغاربة. 

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