السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الأهلى يعلن رحيل على لطفى وشادى حسين

علي لطفي
علي لطفي

أعلن النادي الأهلي، عن رحيل الثنائي علي لطفي وشادي حسين عن صفوف المارد الأحمر عقب نهاية منافسات الدوري المصري الممتاز وقبل مواجهة الفريق أمام الداخلية ببطولة كأس مصر.

وحرصت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، على تكريم الثنائي قبل انطلاق مران الفريق اليوم استعدادًا للقاء الداخلية ببطولة كأس مصر، نظرًا لمساهمتهما في تتويج الفريق بالألقاب على مدار الموسم.

وتوصل مسئولو نادي "زد" لاتفاق مع نادي الأهلي لضم علي لطفي وشادي حسين بدايةً من الموسم الجديد.

وجاءت موافقة الأهلي على رحيل علي لطفي، بعد غلق ملف احتراف محمد الشناوي نتيجة عدم إرسال نادي النصر السعودي عرضًا رسميًا لشراء حارس منتخب مصر.

ولم يشارك علي لطفي وشادي حسين سوى في عدد قليل من المباريات على مدار موسم 2022-2023.

الاهلى علي لطفي شادي حسين نادي زد

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