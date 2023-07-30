الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«إسعاف البحر الأحمر» تنقذ سيدة بالغردقة بعد مساعدتها فى الولادة بشكل طبيعى

الطفل بعد إنقاذه
الطفل بعد إنقاذه

تمكن إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور شادي باسم، مدير المرفق، من إنقاذ سيدة وجنينها بمدينة الغردقة بعد مساعدتها في الولادة بشكل طبيعي داخل منزلها،  بعد اتصال بالخط الساخن لمرفق الإسعاف.

بدأت القصة عندما تلقى الخط الساخن 123 بلاغ إسعافي لحالة طبية طارئة، وعلى الفور سارع المسعف عبدالمهيمن محمد، وزميله  محمد عبدالمجيد، صوب موقع الاستغاثة، وفي غضون دقائق معدودة كانا بالموقع، ليجدا سيدة في العقد الثالث من العمر وقد غلبتها آلام الولادة وبدأت في وضع مولودها بالفعل، وهو ما يمثل تحديًا للطاقم الإسعافي لصعوبة تحريك السيدة أو الشروع في نقلها، وذلك حرصًا على سلامتها وسلامة المولود، فكان القرار بمساعدتها لوضع مولودها داخل المنزل.

وتمكن الفريق الإسعافي من توجيه ومساعدة الأم لوضع مولودها، وتلا ذلك قطع الحبل السري للطفل، وتحفيزه وتجفيفه والتأكد من سلامة علاماته الحيوية، وانتظام أنفاسه، وكذلك تم متابعة كافة علامات الأم الحيوية وقياس نسبه الأكسجين ومعدل الضغط، وبعد الاطمئنان على الأم والجنين أصر طاقمنا الإسعافي على اصطحاب الأم وجنينها إلى المستشفى.

الطفل بعد إنقاذه
الطفل بعد إنقاذه
المسعفين
المسعفين
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