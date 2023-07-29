محلل سياسى: توجيه اتهامات لـ"ترامب" اغتيال لشخصيته.. وأثره عكسى

قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل سياسي، إن ما يحدث مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من توجيه الاتهامات له هو استنزاف مباشر لشخصيته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع كل التهم الموجهة لترامب، فإنه يسعى للفوز بالانتخابات الأمريكية حتى يكون بمنأى عن الإجراءات التي اتخذتها ضده إدارة الرئيس جو بايدن بمساعدة وزير العدل.

وتابع، أن خبراء القانون الدستوري الأمريكي قالوا إنه لا يعيق أي فرد الترشح للرئاسة حتى وإن أدين ودخل السجن، وحتى إن كان ينفذ العقوبة فمن حقه الترشح للرئاسة وفي حال نجاحه يدير الرئاسة من داخل سجنه شريطة أن يكون ولد على أراضٍ أمريكية.

ما يحدث مع ترامب لتدمير شخصيته

وأكد أن ما يحدث مع ترامب، هو اغتيال الشخصية، أي تدمير شخصيته أمام ناخبيه للتأثير على شعبيته، وأنه ارتكب جرائم، فهو ليس أمينًا على أن يكون رئيسًا لأمريكا، وأنه لا يدفع الضرائب، وهذه جريمة كبيرة في المجتمع الأمريكي، مشيرًا إلى أن كل هذا محاولة لاغتيال شخصيته، ولكن الأثر عكسي تمامًا في زيادة أرقامه والتضامن معه، لأن الشعب الأمريكي عاطفي ويرى حالة الاضطهاد الكبيرة التي يتعرض لها ترامب.