السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا .. الحكم في استئناف رئيس الدير السرياني بوادي النطرون على حبسه عامًا

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة 36 مباني، بمحكمة القاهرة، برئاسة المستشار صلاح المرصفاوي، غدًا الأحد، الحكم في الاستئناف المقدم من الأنبا «ح. ع»، رئيس الدير السرياني بوادي النطرون، في الامتناع عن تنفيذ هدم عقار.

وتبين أن المحكمة، سبق أن قضت بحبس الأنبا، عامًا وغرامة 500 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وذلك في الامتناع عن تنفيذ قرار هدم عقار، مما أدى إلى انهياره على سكانه.

كما تبين أن العقار ملك المشكو في حقه في منطقة الأزبكية، وتسبب عدم تفيذ قرار هدم العقار رقم 3 لسنة 2001 حي الأزبكية إلى انهياره والتسبب في وفاة اثنين، وذلك في القضية رقم 12905 لسنة 2020 جنح مباني الأزبكية.

وادى النطرون رئيس الدير السرياني القضية

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