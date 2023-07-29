السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام 15 لتر زيت و45 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح، إنه تم المرور على 3 منشآت سياحية وتحرير 5 محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية وتحرير 6 إنذارات سلامة وصحة مهنية وعدم التأمين على بعض العاملين وعقود عمل ورخصة مزاولة مهنة، بالإضافة إلى  إعدام 15 لتر زيت و45 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

جاء ذلك استمرار لجهود مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات المراقبة علي الأسواق. 

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الشهادات الصحية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المعروض من السلع سلامة وصحة مهنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي محافظ مطروح مراقبة الاسواق

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