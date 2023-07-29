مجاهد نصار: القمة الروسية الأفريقية بسان بطرسبرج مكسب سياسي لمصر ودول القارة

أكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية، جاءت في إطار حرص مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا، وبحث القضايا المشتركة والمتعلقة بالقارة الإفريقية والعمل على حل أزماتها ومشاكلها المختلفة، وهى مكسب كبير للعلاقات بين الدولتين.

وقال النائب إن مصر منذ تولي الرئيس السيسي، تضع القضايا الإفريقية ضمن ملفاتها ذات الأولوية في أجندتها الدولية والإقليمية، علاوة على أن مشاركة السيسي فى القمة الإفريقية – الروسية الثانية بمدينة سان بطرسبورج، خطوة هامة من خطوات مصر على المستوى الدولى والإقليمى، في متابعة القيام بدورها المحوري تجاه قضايا المنطقة والقارة الإفريقية على وجه الخصوص.

وأكد الأهمية الشديدة للقاء الرئيسين السيسي وبوتين، والتطرق لمشاريع عملاقة عدة منها مشروعي محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون فى مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذا على صعيد التعاون المشترك فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأضاف: كلمة الرئيس السيسى فى الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرج، جاءت في منتهى الأهمية والوضوح للتعبير عن تطلعات أفريقيا من العلاقة مع روسيا، ورؤية مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع موسكو والانتقال للمستقبل.