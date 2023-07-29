قناة الناس| عبدالشافي الشيخ: القرآن الكريم قد ذمّ الغيبة (فيديو)

قال الدكتور عبدالشافي الشيخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنّ المستقرأ للقرآن الكريم ولسنة الرسول صلّ الله عليه وسلم، يجد أن القرآن الكريم قد ذمّ الغيبة والمغتابين، مستشهدًا بقول الله تعالى: (ويلٌ لكل همزة لمزة).



وأضاف الدكتور عبدالشافي الشيخ، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ العلماء أجمعوا أن صاحب الهمز واللمز المقصود به المغتاب الذي يذكر مساوئ الآخرين في غيابهم، والويل هو وادٍ في جهنم تتعوذ منه جهنم ذاتها، حيث يتوعدهم الله بهذا الوادي لأنه اغتاب غيره في عدم وجوده.

وأوضح أن الآيات إذا كانت ذمت الغيبة، فأحاديث الرسول لم تكن بمنأى عن ذم الغيبة، فيكفي أن النبي في آخر ما خطب به الناس في حجة الوداع قال لبعض الصحابة أسكت لي الناس فسكت الناس فقام النبي خطيبًا لهم قائلًا: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، لافتًا إلى أن الرسول يقصد بعرضه هنا بأن لا يخوض أحد في عرض أحد في غيابيه.



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