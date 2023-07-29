السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رقص استعراضي يجمع شخصيات تاريخية بحفل افتتاح مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح
مهرجان المسرح

انطلق حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري في دورته السادسة عشر بدار الأوبرا المصرية.

وشهد الحفل رقص استعراضي يجمع شخصيات تاريخية مسرحية على مدار الأعوام الماضية مثل “شهرازاد، وريا وسكينة” وغيرهم بقيادة العازف إبراهيم موريس.

يذكر أن مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض أعلن عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية في دورته السادسة عشرة، دورة الفنان الكبير عادل إمام والتي ستنطلق يوم 29 يوليو، وتستمر حتى 14 أغسطس.



تشكلت لجنة التحكيم من الفنان أشرف عبد الغفور (رئيسا)، وعضوية كل من: الفنان مجدي كامل، المخرج نادر صلاح الدين، الموسيقار طارق مهران، مهندس الديكور محمد الغرباوي، الدكتورة سحر حلمي هلالي، الناقد جرجس شكري ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن .



ويتنافس في تلك المسابقة ( 37 ) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي ، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض، كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص .

الخا الدي الثقافية الهيئة العامة لقصور الثق الهيئة العامة لقصور الثقاف الهيئة العامة لقصور الثقافة هدف تحكيم بدار الأوبرا المصرية

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