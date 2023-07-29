السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| على الله الجمّال: الرسول لم يكتم شيئًا من الإسلام فى تبليغ رسالته (فيديو)

الشيخ على الله الجمّال
الشيخ على الله الجمّال

قال الشيخ على الله الجمّال، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنّ من أهم الدروس التي تعلمها المسلمون من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي أن النبي أدى الأمانة في تبليغ الرسالة ولم يكتم شيئًا من الإسلام حتى في عتاب الله له، مستشهدًا بقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا). 

وأضاف "الجمّال"، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ الرسول الكريم بلّغ الرسالة وأدى الأمانة، وقد ذكر جعفر بن أبي طالب للنجاشي هذا الكلام، إذ قال له إذ بعث الله منّا رسولًا نعرف نسبه وصدقه وأمرنا بعبادة الله وأداء الأمانة.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس نبي الرحمة هجرة الرسول النبي أدى الأمانة

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