ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوكسورى" إلى 14 قتيلًا فى الفلبين

أعلن المجلس الوطنى الفلبينى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، اليوم عن أن إعصار (دوكسورى) القوى الذى ضرب البلاد يوم الأربعاء الماضى؛ تسبب فى مقتل 14 شخصًا وإصابة 13 آخرين، فضلًا عن فقدان 20 شخصًا.



وذكر المجلس أن ما يزيد عن 600 ألف شخص فى جميع أنحاء البلاد تضرروا جراء العاصفة التى تعد الخامسة التى تضرب البلاد خلال هذا العام، بينما ما زال أكثر عن 17 ألف شخص نازحين عن منازلهم، ويعيش الكثيرون منهم فى مراكز إيواء مؤقتة، على الرغم من مغادرة الإعصار البلاد منذ قرابة يومين.



وتسبب إعصار (دوكسوري) المعروف باسم "إيجاي" فى الفلبين، فى حدوث أضرار بالقطاع الزراعى بقيمة 832 مليون بيزو.



تجدر الإشارة إلى أن إعصار (دوكسوري) وصل صباح أمس الجمعة اليابسة فى مدينة "جينجيانج" بمقاطعة "فوجيان" الواقعة جنوب شرقى الصين بعدما اجتاح تايوان وتسبب فى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل.