بعد وفاة ابنته.. رب أسرة يتخلص من حياته بالغربية

أقدم رب أسر على إنهاء حياته بالقفز من أعلى منزله لمروره بأزمة نفسية حادة، حزنًا على وفاة ابنته وتعرضه لوعكة صحية وضائقه مالية فى كفرالزيات بمحافظة الغربية، حرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بالعثور على جثة مسن بجوار المقابر بنطاق دائرة المركز، على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة "جمال الصعيدي" فى العقد الرابع من العمر، ودلت التحريات أنه قام بإنهاء حياته بالقفز من أعلى منزله لمروره بأزمة نفسية حادة، عقب وفاة ابنته وإصابتة بوعكة صحية وضائقة مالية، وتم نقل الجثة للمشرحة، تحت تصرف النيابة.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتى طلبت انتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير، وسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.