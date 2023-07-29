مناصفة مع جامعة القاهرة.. "المنصورة" تتوج بالمركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، عن نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وكانت جامعتي المنصورة والقاهرة في مقدمة الفائزين حيث حصدت جامعة المنصورة المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة التي حققت نفس النقاط، فيما جاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني، واحتلت جامعة أسيوط المركز الثالث، وفازت جامعة بني سويف بجائزة تشجيعية عرفانًا بالجهود المبذولة لتحسين أدائها في مجال الاستدامة البيئية.



وكانت المسابقة تهدف إلى تشجيع الجامعات على تبني مبادرات ومشاريع تحمي البيئة وتحافظ عليها، وتعزز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي والمحيط.

وقدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، التهنئة للدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق إعداد ملف مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة بالجامعة على هذا الفوز المتميز، وقدم لهم الشكر والتقدير على جهودهم المتميزة والمثمرة في إعداد ملف الجامعة بشكل متكامل، كما وعد بتكريم فريق العمل نظير جهودهم المبذولة في هذه المسابقة.

وأعرب محمود المليجي، عن امتنانه وشكره لفريق العمل المتميز بالجامعة على جهودهم المبذولة في إعداد ملف الجامعة بشكل متكامل يبرز جميع جوانب التميز والاستدامة البيئية فيها، ولكافة المسؤولين بجهات الجامعة المختلفة، على تعاونهم الفعّال وجهودهم المتميزة خلال زيارة لجنة التقييم وإعداد كافة التجهيزات بأعلى مستوى.



وذكر أن هذه النتيجة الرائعة تؤكد التزام جامعة المنصورة وفرقها بتحقيق الاستدامة البيئية، وتحثهم على الاستمرار في تبني الممارسات الصديقة للبيئة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

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