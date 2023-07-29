السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 29 يوليو مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو اليوم السبت 29 يوليو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، مسجلاً نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم السبت تحديث يومي 

يستعرض "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو السبت الموافق 29 يوليو 2023 مقابل العملة المحلية خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و33.97 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 29-7-2023

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خلال التعاملات المسائية.. سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع، وشهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

 اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و34.76 جنيه للبيع.

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