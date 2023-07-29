مراسل "القاهرة الإخبارية": رفع درجة التأهب البرتقالية بفرنسا بسبب الأعاصير

قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مرسيليا، إن 176 منزلًا تم انقطاع الكهرباء عنها بسبب الأعاصير التي شهدها جنوب شرق فرنسا.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض المناطق ستمر هذه الليلة بالأعاصير ولهذا تم رفع درجة التأهب البرتقالية وهي من الدرجة الثانية تحسبًا لهذه الأعاصير.

وأشار إلى أنه رغم الجهود التي قامت بها الجهات الفرنسية بترشيد استهلاك الكهرباء ما نتج عنه عدم انقطاع للكهرباء في الشتاء الماضي، اإلا أن الحكومة الفرنسية قامت برفع الكهرباء مرة أخرى بنسبة 10% بداية من 1 أغسطس للضغط على المواطنين لترشيد الكهرباء، موضحًا أن حركة القطارات في باريس، عادت لطبيعتها بعد فترة انقطاع كهرباء بسبب عطل تقني وزيادة أحمال.

خسائر في السياحة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وأكد أن منطقة مرسيليا يوجد هناك إلغاء الكثير من حجوزات الفنادق والشواطئ والمطاعم، كما أن حركة السياحة قلت بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 40 درجة مئوية، والتي تسببت في خسائر كبيرة للسياحة وفقًا لما أعلنته غرفة السياحة، ويوجد أمل في عودة السياحة في أغسطس مع انخفاض درجات الحرارة.