قتله بقصد سرقته في الزاوية.. الجنايات تحيل الجاني لـ"المفتي"

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية، اليوم السبت قرارا بإحالة أوراق متهم قتل مواطن لسرقته في الزاوية الحمراء بالقاهرة، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

وقد كشف امر الإحالة الصادر ضد القاتل عن أن المتهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، متخذا من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا له لمزاولة نشاط السرقة.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم قام برصد المجنى عليه أثناء عودته من عمله فى وقت متأخر من الليل، وما أن دخل إلى أحد الشوارع الخالية من المارة، قام الجانى بإيقاف الضحية وحاول الاستيلاء على متعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح، فقاومه القتيل، فسدد له عديدة طعنات سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة.