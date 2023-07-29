السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قتله بقصد سرقته في الزاوية.. الجنايات تحيل الجاني لـ"المفتي"

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى العباسية، اليوم السبت قرارا بإحالة أوراق متهم قتل مواطن لسرقته في الزاوية الحمراء بالقاهرة، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

 وقد كشف امر الإحالة الصادر ضد القاتل عن أن المتهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، متخذا من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا له لمزاولة نشاط السرقة.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم قام برصد المجنى عليه أثناء عودته من عمله فى وقت متأخر من الليل، وما أن دخل إلى أحد الشوارع الخالية من المارة، قام الجانى بإيقاف الضحية وحاول الاستيلاء على متعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح، فقاومه القتيل، فسدد له عديدة طعنات سقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة.

الديار المصرية الزاوية الحمراء الراي الشرعي المنعقدة في العباسية جنايات شمال القاهرة تحت تهديد السلاح سرقة المواطنين بالإكراه فضيلة مفتي الديار المصرية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة