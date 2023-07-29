قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنه يجب التنسيق بين الثلاث وزارات الكهرباء والبترول والمالية لاستيراد الوقود اللازم، وهو ما تم في الأيام الماضية حيث ستتيح وزارة المالية لوزارة الكهرباء 2 مليار جنيه إضافية لاستيراد مازوت إضافي لمواجهة الأعباء والذي ستقوم باستيراده وزارة البترول، وأكد على أنه في حال توافر المازوت واستيراده ستحل أزمة الكهرباء فورًا.

وزير البترول الأسبق: 2 مليار جنيه لاستيراد مازوت لحل أزمة الكهرباء

وأشار إلى أنه مع زيادة الحرارة على الشبكات يحدث أن محطات الكهرباء تفقد جزء من كفاءتها حيث تفقد 1% مع كل درجة زائدة عن 35 درجة مئوية فعند وصول درجة الحرارة إلى 45 فالمحطة تفقد 10% من كفاءتها هذا يستدعي حتى تنتج نفس الكمية من الكهرباء أن تستهلك 10% زيادة من الغاز أو الوقود عموما والغاز لدي يكفي في حالة أن بعض المحطات التي تعمل بالغاز خرجت خارج خدمة الغاز خصوصا المحطات الموجودة في أطراف الشبكة القومية.

وحول أن استخدام المازوت في محطات الكهرباء يقلل من العمر الافتراضي للمحطات، أشار إلى وجود مخططات للدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي وعضو المجلس الرئاسي الجمهوري فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، وهو ما يطلق عليه "مخطط خميسي" وهو قائم على إنشاء محطات كهرباء في كل مكان عبارة عن خمس محطات كهرباء كل محطة 50 ميجا وتعمل بالطاقة الشمسية وهو ما يوفر تمامًا استهلاك غاز ومازوت وفحم، فيجب العمل على إيجاد حلول بديلة وأن ينظر الى هذه البدائل بجدية تامة.

وفي سياق منفصل بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع جولى سيركويرا مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لشئون العلاقات الدولية والوفد المرافق لها سبل دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وزيادتها خاصة في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات وتوفير الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المتخصصة في تنفيذ جهود التقاط وتخزين الكربون وخفض انبعاثات الميثان.