السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحضرة الصوفية تحتفل بعيدها الثامن بالأوبرا.. 11 أغسطس

الحضرة الصوفية
الحضرة الصوفية

تستعد مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى، لإحياء ليلة روحانية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

برنامج حفل مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة على قصائد تنتمى للتراث الصوفى حيث تقدم المجموعة خلال الحفل  (يا إله الكون، يا من خلقت الوري، مدد يا سيدة، وهب لي جوار المصطفي، ذكر"لا إله إلا الله"، حبيب الحبيب، نحن في ساحة الحسين، مرحبا بالهاشمية، إلى باب المريم، أرباب الهوى، جمال الوجود، إن جبرتم كسر قلبي، إلهي لا تخيبنا، صلاة الله تخشي إمام المرسلين).

كما تحتفل المجموعة مع الجمهور خلال الحفل، بعيدها الثامن خاصة أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من: (محي الدين بن عربي، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم)، وقدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل وعلى الجمهور الالتزام بها وهي :  

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ غير مسموح بتحريك المقاعد من ساحة المسرح.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من عمر 7 سنوات.

ـ ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

ـ ممنوع التصوير.

الأوبرا المصرية التراث الروحاني الحضرة للانشاد الصوفي الحضرة الصوفية الذكر والمديح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء المسرح المكشوف

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