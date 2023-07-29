السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد يتحدث عن الأزمات التى تواجه العالم

ماجد عبد العظيم
ماجد عبد العظيم

كشف ماجد عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، عن الأزمات التى تواجه اقتصاديات العالم.

وقال عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك أزمة عالمية يشهدها العالم أجمع، وإن هناك دولًا قوية تأثرت نتيجة الأزمة العالمية.

وأضاف، أن هناك دولًا ذات اقتصاديات كبيرة تواجه موجة من الانكماش والتباطؤ في معدلات النمو وأيضًا ارتفاعًا في معدلات التضخم.

وأوضح أن ألمانيا تعاني من مشكلات كبرى وركود كبقية دول العالم، مشيرًا إلى أن القطاعات المختلفة وأهمها الصناعة تعاني على مستوى العالم، فضلًا عن غلاء وارتفاع مستوى المعيشة عالميًا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي تراجع القوى الشرائية للأفراد.

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