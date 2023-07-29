30 سبتمبر.. بدء الدراسة للعام الجديد بالجامعات والمعاهد

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة مطروح.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق فى اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 /2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد نتيجة مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2022 /2023، حيث حصلت جامعتا القاهرة والمنصورة على المركز الأول مُناصفة، وجاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني، وحصلت جامعة أسيوط على المركز الثالث، فيما فازت جامعة بني سويف بجائزة تشجيعية باعتبارها جامعة ناشئة، تضم عدة كليات متميزة، وقد تم تقييم الجامعات المُشاركة وفقًا لـ 10 معايير، شملت: المفاهيم الأساسية لمبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، الأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي"، البنية التحتية للجامعة، الطاقة والتبدل المناخي، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة، جودة البيئة، خطة استدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البينية والاتفاقيات الدولية، معيار إدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث.



وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد النسخة النهائية للإطار العام الاسترشادي المُحدث للوائح كليات الطب البشري بالجامعات، كما وجه المجلس بسرعة إرسال اللوائح الجديدة بعد تعديلها حتى يتسنى الموافقة عليها.