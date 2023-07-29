عاطف صلاح: مصر السادسة عالميًا فى الاستزراع السمكى.. وإنتاجنا تخطى 2 مليون طن سنويًا

قال عاطف صلاح، مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية، إن إنتاج الأسماك في مصر تخطى مليوني طن بشكل سنوي، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الأول إفريقيًا والسادس على مستوى العالم في مجال الاستزارع السمكي.

وأضافت "صلاح"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المشروعات القومية كان لها دور كبير في هذا التقدم ومنها مشروع الفيروز وبركة غليون، لافتًا إلى أن 80% من الإنتاج مصدره المزارع السمكية.

كما أشار إلى أن الاستزارع السمكي هو عملية محكمة بشكل تام على مستوى الغذاء، حيث يجرى التحكم في كمية الغذاء التي تتناولها الأسماك على عكس المصايد الطبيعية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت لديها مزارع كثيرة حصلت على الجودة وأصبحت مؤهلة للتصدير.

وتابع: "تم العمل بشكل موسع في كل البحيرات المصرية مثل المنزلة والبرلس وإدكو ومريوط والبردويل بشكل متوازٍ، وذلك في عمليات كبيرة جدًا من التطوير والتطهير، كما اهتممنا بالاستزراع السمكي، مثل مشروع فيروز ومشروع بركة غليون وغيرهما".