497 مدرسة و488 معهدًا أزهريًا.. جهود الدولة لتطوير التعليم فى المنيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول تطوير التعليم في المنيا، وجاءت أبرز جهود الدولة في هذا الصدد كالتالي:

جهود الدولة لتطوير التعليم في المنيا:

- إنشاء وتوسيع وتطوير 497 مدرسة منذ عام 2014 بالمنيا.

- 2.1 مليار جنيه إجمالي تكلفة إنشاء وتطوير مدارس المحافظة.

- 27 مدرسة جارٍ العمل على إنشائها وتطويرها بتكلفة 160.6 مليون جنيه.

- 14 معهدًا أزهريًا تم العمل على إنشائها في المنيا منذ عام 2014.

- 5996 فصلًا دراسيًا إجمالي عدد الفصول الدراسية في المعاهد الأزهرية الجديدة بالمنيا.

- 488 معهدًا أزهريًا إجمالي عدد المعاهد الأزهرية بالمحافظة.

- 37.62 تلميذ لكل فصل إجمالي الكثافة الطلابية بالمعاهد الأزهرية في المحافظة.