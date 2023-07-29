السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس السيسى بالقمة الروسية الإفريقية صريحة وحاسمة

سامي سوس
سامي سوس

ثمَّن النائب الدكتور سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها في القمة الروسية الإفريقية بسان بطرسبرج، والتي طرح خلالها الرؤية المصرية حول عدد من الملفات والتحديات الراهنة التي يمر بها العالم، بجانب أهم المحاور التي يجب التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم مع روسيا.

ووصف "سوس" في تصريحات صحفية له اليوم، كلمة الرئيس السيسي بالتاريخية، موضحًا أنها كانت صريحة وحاسمة، وقدمت رؤية واضحة لمواجهة التحديات والمشكلات التي تواجه القارة الإفريقية.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعاد مصر إلى مكانتها المعروفة، ودورها الريادي والفعّال إقليميًا ودوليًا.

وتابع: "عادت مصر من جديد إلى ريادة القارة السمراء التي تدافع عنها مصر دائمًا وأبدًا، وتقدم لها كل سبل الدعم، لدعم قضاياها وتحقيق تنمية حقيقية بها".

واختتم النائب الدكتور سامي سوس: "إن تنفيذ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمن حل كل التحديات والعقبات التي تواجه القارة السمراء، وكذلك مواجهة التداعيات السلبية على اقتصاد الدول الفقيرة والنامية".

سامي سوس لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة الروسية الإفريقية

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