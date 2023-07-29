السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بمئوية البابا شنودة؟

البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث

يستعد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في 3 أغسطس 2023 للاحتفال بمئوية ميلاد البابا الراحل شنودة الثالث البطريرك الـ117 في تاريخ بابوات الكنيسة والكرازة المرقسية.

إذ تبدأ الفعاليات التي ينظمها المركز الثقافي القبطي، بالمؤتمر العلمي والبحثي يوم ١-٢ أغسطس 2023 وتختتم فعاليات الاحتفال يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس على المسرح الكبير، قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ويرفع الستار في تمام الساعة الثامنة مساءً، الحفل يتضمن العديد من الفقرات المستوحاة من تراث معلم الأجيال، ذهبي الفم، مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، والذي من المحتمل أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني احتفالات مئوية البابا شنودة الثالث.
وفاته
وكان الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس قد أعلن يوم السبت 17 مارس 2012، وفاة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن عمر يناهز 89 عاماً.

وأضاف في بيان رسمي: «المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودع لأحضان القديسين معلم الأجيال قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نياحة لروحه والعزاء للجميع».

وفي يوم الأحد 18 مارس 2012 وضع جثمان البابا في كامل هيئته الكهنوتية، على كرسى القديس مار مرقس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لإلقاء نظرة الوداع عليه. وأقيم أول قداس صباح الأحد في وجود الجثمان، ورأس الصلاة الأنبا باخوميوس، قائم مقام البطريرك، في حضور معظم أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

واستمر بقاء الجثمان على كرسى البابوية حتى يوم الثلاثاء 20 مارس 2012، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأقباط وزوار مصر لإلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا شنودة، وتم نقل جثمانه يوم الثلاثاء بطائرة عسكرية بقرار مصدق من المشير محمد حسين طنطاوي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون حيث أوصى بأن يدفن، إذ دفن في تابوت أهداه له بابا روما بندكت السادس عشر.

والبابا شنودة قام بسيامة أول بطريرك لإريتريا وهو أبونا فيلبس الأول 1998م، كما قام بسيامة أبونا أنطونيوس الأول بطريركاً لإريتريا 2004م. وقام بسـيامة 117 مطراناً وأسقفاً وخور ايبسكوبوس، وكذلك سيامة 1001 كاهن للقاهرة والإسكندرية وبلاد المهجر، وقام بعمل الميرون المقدس سبع مرات، وفى سنة 1973م أحضر إلى مصر رفات القديس أثناسيوس الرسولى. وصدرت فى عهده بعض اللوائح.

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