تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ16 من المهرجان القومى للمسرح

تنطلق، اليوم السبت، فعاليات الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح، برئاسة الفنان محمد رياض، التي تحمل اسم الزعيم عادل إمام، بدار الأوبرا.

محمد رياض

وحرص النجم محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، صباح اليوم، على تفقد الاستعدادات النهائية والديكورات الخاصة بحفل افتتاح الدورة السادسة عشرة من المهرجان.

محمد رياض

يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بريد كاربت، ثم مراسم الاحتفال داخل المسرح الكبير من الساعة الثامنة والنصف.

المهرجان القومي للمسرح



ومن المقرر أن تذاع فعاليات حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح مباشرة عبر شاشة قناة الحياة، وسوف تقوم الإعلامية ريهام إبراهيم بتقديم الحفل، فضلاً عن تواجد الفنان محمد عادل الشهير بميدو عادل كضيف شرف حفل الافتتاح، حيث يشارك في "روحنا المسرح"، وهو عرض افتتاح مهرجان المسرح.

المهرجان القومي للمسرح



وخلال حفل الافتتاح سيتم تكريم 10 فنانين من صناع المسرح من عناصر مختلفة بين ممثلين ونقاد وكتاب ومهندسي ديكورات ، فيكرم الفنانين: صلاح عبدالله، رياض الخولي، محمد أبوداوود، خالد الصاوي، محمد محمود، رشدي الشامي، أحمد فؤاد سليم، د. سامي عبدالحليم، مهندسة الديكور نهي برادة، الكاتب محمد السيد عيد، فضلا عن تنظيم تكريم خاص للنجم عادل إمام خلال الحفل.

كما يحيي الموسيقار العالمي الكبير هاني شنودة حفل افتتاح، حيث يقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ"ميدلي" من أعمال الفنان الكبير عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه.

المهرجان القومي للمسرح المصري تستمر فعالياته حتى يوم 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح.