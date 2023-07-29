السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لعامل أحدث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملا بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "م.ع.ا"بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

بداية أحداث الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز طما بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له يسبب خلافات بينهما، وكشفت التحريات عن صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته، والتى تسببت له في عاهة مستديمة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج عامل عاهة مستديمة مركز طما المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ رئيس مباحث مركز طما

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