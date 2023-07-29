الكرملين: إعداد بيان مشترك بشأن أوكرانيا على هامش القمة الروسية الإفريقية 

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إنه يتم إعداد بيان مشترك موجز بشأن أوكرانيا على هامش أعمال القمة الروسية الإفريقية التي عُقِدَت في سان بطرسبرج.

وأوضح بيسكوف، أن بوتين وقادة الدول الإفريقية عقدوا أمس، اجتماعات حول أوكرانيا، وتحدث بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا عنه، ثم استمرت المناقشة خلف الأبواب المغلقة.

وبناءً على نتائج هذا الاجتماع، يجري إعداد بيان مشترك موجز سيصدر حالمًا يتم الاتفاق عليه.

وأوضح بيسكوف، أنه من المقرر أن يعقد بوتين اليوم، محادثات مع زعماء جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو ومالي وجمهورية الكونغو.