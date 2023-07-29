المشدد 3 سنوات لعاطل سرق سائق توك توك تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة عشرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بسرقة سائق توك توك بالإكراه وحيازة سلاح أبيض.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 17141 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بإخطار من المجني عليه بقيام المتهم وشخص مجهول بسرقتهما سائق تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، حال سير المجني عليه "ف.ف.ع"، سائق توك توك، ليلا استوقفه المتهم "أ.ح.ا" عاطل، وآخر مجهول، لتوصيلهما لوجهة طريقهم، وحال سيره فوجئ بالمتهم الأول مشهرا سلاحا أبيض "كاتر" وتعدى عليه محدثا إصابته بالكتف فتوقف لمقاومته.

وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على التوك توك خاصته والفرار به من مسرح الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهم والإرشاد عن مكان التوك توك محل الواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.