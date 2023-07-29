السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة سكنية فى المرج

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

يجري فريق المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق شقة سكنية في منطقة المرج لبيان سبب الحريق وتحديد الخسائر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة المرج، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتمكن من السيطرة على الحريق.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة. 

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