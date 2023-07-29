برلماني يشيد ببروتوكول التعاون بين مؤسسة «فاهم» وجامعة عين شمس

أشاد المهندس حسن المير، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، باستمرار العطاء الوطنى المتميز للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج السابقة والرئيس الحالى لمجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى، مؤكداً أن السياسات والبرامج التى وضعتها السفيرة نبيلة مكرم للارتقاء بالملفات والقضايا الخاصة بالهجرة والمصريين بالخارج لاتزال الحكومة الحالية مستمرة فى تنفيذها.

كما أشاد المير، في بيان له أصدره اليوم، ببروتوكول التعاون المشترك الذى وقعه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مع السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي بحضور والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،.

وأكد الأهمية الكبيرة لأهداف هذا البروتوكول وفى مقدمتها توفير خدمات الدعم النفسي وتبادل الخبرات والدراسات في مجال الدعم النفسي والصحة النفسية، وذلك عن طريق عقد ورش العمل والدورات التدريبية في مجال الصحة النفسية وتبادل الأوراق البحثية والرسائل العلمية ذات الصلة بالصحة النفسية، وكذلك توفير خدمات الدعم النفسي لطلبة الجامعة، وذلك عن طريق توفير اخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الشباب والأسرة بالمرض النفسي واخطاره وطرق علاجة، وذلك في بيئة أمنة تحفظ كرامتهم والسرية اللازمة إضافة الى التعاون وتبادل الخبرات العملية مع الجامعة في مجال الدعم والتوعية بالصحة النفسية.

وأكد المهندس حسن المير الأهمية الكبيرة لهذا البروتوكول فى تطوير وحدة الدعم النفسي بالجامعة وتطوير آليات العمل بها لتقديم الدعم والإرشاد النفسي وتقديم التوعية اللازمة للشباب بخصوص المرض النفسي وكيفية التعامل مع المريض النفسي، واحتياجاته، وحقوقه، وسبل العلاج المختلفة والمشاركة في أي حملات توعوية - ذات صلة بالمرض النفسي - تنظمها الجامعة لتقديم المحتوى التوعوي، إلى جانب المشاركة بالأوراق البحثية والرسائل العلمية والدراسات ذات الصلة بالصحة النفسية، تقديم كوادر من السادة أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لهم؛ للتعاون مع المؤسسة في أنشطتها المختلفة مثل التوعية ونشر ثقافة الصحة النفسية التعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس، خاصة مركز احمد عكاشة للطب النفسي، ومركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش لإحالة عدد من الحالات الطالبة للعلاج من المرض النفسي.

وطالب النائب السفيرة نبيلة مكرم بتوقيع العديد من مثل هذه البرتوكولات مع مختلف الجامعات المصرية والمراكز الطبية الخاصة بالطب النفسى سواء التابعة للحكومة او القطاع الطبى الخاص.