السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وحدة "حياة كريمة" تتابع الأعمال الجارية بقرية أبو الريش في أسوان

وحدة حياة كريمة تتابع
وحدة حياة كريمة تتابع الأعمال

كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بالمشروعات المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" داخل جميع القرى والنجوع المُستهدفة في مرحلتيها الأولى والثانية. 

وشدد محافظ أسوان، على الاهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل، بجانب تنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التي وصل تنفيذها 100%، بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان. 

وفي هذا الإطار، عقد العميد ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، اجتماعًا مع رئيس وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة المهندس ناجح مصطفى، بحضور مسؤولي الجهات والقطاعات التنفيذية للتنسيق فيما بينهم؛ للبدء في اختبار ومعاينة المواقع المدرجة ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية في مركزيّ أسوان ودراو، ومراجعة مطالب واحتياجات الأهالي الفعلية بهذه القرى، والتي رصدتها وحدة "حياة كريمة". 

وبناءً على ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع بين كل الجهات، فقد قام أعضاء الوحدة بمرافقة رئيس قرية أبو الريش، ومسؤولي الشركة المُنفِذّة، بتفقد موقع محطة المعالجة الثلاثية بمنطقة الكسّارة التابعة لقرية أبو الريش، والتي تنفذها إحدى شركات المقاولات بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمُقامة على مساحة 5 أفدنة، وتبلغ قدرة المحطة 10.5 م3/ يوم، وجارٍ حاليًا العمل في أحواض التجفيف وأحواض التهوية. 

كما قامت الشركة بالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية باختيار 9 مواقع لإقامة محطات الرفع بالقرية. 

وأوضح المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة "حياة كريمة"، أنه سوف يستفيد من مشروعات الصرف الصحي بأبو الريش 46 ألفًا و324 نسمة، يمثلون سكان القرية وتوابعها من النجوع، وعددهم 43 تابعًا. 

وأكد رئيس وحدة "حياة كريمة" في محافظة أسوان، أنه لا توجد أي مشاكل في خطوط الطرد لتبعيتها لأملاك الدولة، فيما تم نقل تعليمات محافظ أسوان للشركة المنفذة بضرورة وضع بانر به كل البيانات الدالة على المشروع بعد مزلقان كلية الهندسة، وهو المدخل المؤدي لموقع محطة المعالجة. 

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الأعمال الجارية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى المبادرة الرئاسية المرحلة الثانية محطة المعالجة الثلاثية مشروعات الصرف الصحي معدلات الإنجاز بالمشروع وحدة حياة كريمة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة

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