معارض فنية وورش عمل.. فعاليات قطاع الفنون التشكيلية هذا الأسبوع

ينظم قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة هذا الأسبوع، عدد من الفعاليات تتمثل في الندوات والورش، إضافة إلى افتتاح عدد من معارض الفن التشكيلي تضم لوحات تتحدث عن الطبيعة والبيئة وغيرها من الموضوعات التي تتناولها اللوحات.

"الدستور" يستعرض خلال السطور القادمة الأجندة الثقافية لقطاع الفنون التشكيلية هذا الأسبوع والتي تتمثل في الآتي:

متحف الأمير وحيد سليم

ينظم تحت إشراف وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ندوة بعنوان "نقطة تواصل" تتحدث عن ضبط العلاقة بين الآباء والأبناء بمتحف الأمير وحيد سليم يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 .

كما ينظم متحف الأمير سليم ورشة تعليم رسم وتاريخ الفن البدائى من للأطفال من سن 7 إلى 14 عامًا، وتقام يوم الأحد 30 يوليو، في تمام الساعة 10 صباحًا.

ويقع متحف الأمير سليم في 54 شارع ترعة الجبل بجوار نادى المطرية الرياضى امام محطة مترو انفاق المطرية.

متحف الفن الحديث

بينما يتم افتتاح معرض الفنان التشكيلي عاطف طلبه بقاعة الباب سليم بمتحف الفن الحديث بدار الأوبرا المصرية بالزمالك، وذلك يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023.

مركز كرمة بن هانئ

ومن ضمن المعارض التشكيلية التي يتم افتتاحها خلال هذا الأسبوع معرض الفنان التشكيلي كمال رميح بمركز كرمة بن هانئ، وذلك يوم 5 أغسطس.

متحف محمود مختار

ومن المقرر أن يفتتح معرض الفنانة التشكيلية عبير الغنيمي، يوم الأحد الموافق 30 يوليو، بقاعة نهضة مصر، ويضم المعرض ما يزيد عن 30 لوحة فنية تتناول عدة موضوعات.

متحف محمد ناجي

وفي يوم الأحد 30 يوليو ينظم متحف محمد ناجي، ورشة رسم وتصوير موضوع حر فى مجال الرسم، وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً.