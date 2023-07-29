قوافل بيطرية مجانية بقريتى كفر عنان وبلتاج فى الغربية

نفّذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلتين بيطريتين بقريتي كفر عنان مركز زفتى، وبلتاج مركز قطور، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن فعاليات القافلتين تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل معهما، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 147 حيوانًا، و953 طائرًا وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "أنور" أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل التخصصات من المديرية.