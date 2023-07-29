كافاني يقترب من الانتقال لبوكا جونيورز الأرجنتيني

كشفت تقارير إعلامية، أن الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم فالنسيا الإسباني، حسم مصيره بشأن العرض المقدم من جانب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات عبر حسابه على «تويتر»، أن كافاني سيوقع عقدًا مع بوكا جونيورز يمتد حتي ديسمبر عام 2024.

ويمتد عقد كافاني، مع فريقه الحالي، فالنسيا حتي يونيو عام 2024.

وأضاف رومانو، أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يغادر اللاعب، فريقه الحالي، كلاعب حر، على أن يتم توقيع العقد قريبًا.

وكان كافاني – البالغ من العمر حاليًا 36 عامًا – قد انضم لفالنسيا في صيف عام 2022، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وخاض المهاجم الأوروجوياني، مع فالنسيا في الموسم الماضي، 28 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع تمريرتين حاسمتين.