"صداقة المخدرات" تنتهي بمصرع شاب في الغربية.. والقبض على المتهمين

لقي شخص مصرعه على يد صديقيه بقرية مسهلة التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية، بسبب خلافات بينهما متعلقة بالمخدرات.

وجاءت بتحريات الأجهزة الأمنية، أنه نشبت مشاجرة بين الأصدقاء الثلاثة، طهن خلال المتهمان المجني عليه بعدة طعنات نافذة في الجسم والرقبة أودت بحياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخصين بطعن صديقهم "الدسوقي .خ" بعدة طعنات بسبب خلافات على المواد المخدرة داخل قرية مسهلة بالغربيةة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونجح ضباط مباحث مركز شرطة السنطة في القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.