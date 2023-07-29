السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صداقة المخدرات" تنتهي بمصرع شاب في الغربية.. والقبض على المتهمين

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه على يد صديقيه بقرية مسهلة التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية، بسبب خلافات بينهما متعلقة بالمخدرات.

وجاءت بتحريات الأجهزة الأمنية، أنه نشبت مشاجرة بين الأصدقاء الثلاثة، طهن خلال المتهمان المجني عليه بعدة طعنات نافذة في الجسم والرقبة أودت بحياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخصين بطعن صديقهم "الدسوقي .خ" بعدة طعنات بسبب خلافات على المواد المخدرة داخل قرية مسهلة بالغربيةة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونجح ضباط مباحث مركز شرطة السنطة في القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة.

بسبب المخدرات مصرع شاب على بقرية مسهله

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

الدم يغطي المكان.. صور من موقع طعن عامل لطليقته وابنته في نادي زفتى بالغربية

حبس المتهم بطعن طليقته وابنته داخل نادي زفتى بالغربية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

بالأسماء.. 4 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟