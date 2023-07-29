رفع 650 طن مخلفات من شوارع 6 مراكز في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن رفع 650 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة على مدار يوم واحد بقرى 6 مراكز ضمن أعمال الواحدات المحلية الجارية لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وأكد سعد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية والبداري وساحل سليم وصدفا وأبوتيج بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين، فضلاً عن شفط الأتربة من جانبي الطرق باستخدام سيارات الكنس الآلي، حفاظاً علة نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض وهو ما أسفر عن رفع 650 طن مخلفات خلال يوم واحد من حملات النظافة، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

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