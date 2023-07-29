السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبي" يواصل تصدره لشباك التذاكر

بيت الروبي
بيت الروبي

استطاع فيلم "بيت الروبي" للفنان كريم عبدالعزيز، والذي انطلق عرضه خلال شهر يونيو الماضي، في تحقيق نجاح كبير بدور العرض السينمائي.

وحافظ الفيلم على تصدر المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر منذ انطلاقه، وحقق مساء أمس الجمعة، إيرادات مرتفعة بالمقارنة بباقي الأعمال السينمائية التي تم طرحها في نفس التوقيت. 

وحصد بيت الروبي أمس إيرادات بلغت مليون و262 ألف جنيه، ليتربع الثنائي كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، على عرش الايرادات بين الأفلام المعروضة. 

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائي 2023 شهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبي"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وساندي وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبدالوهاب.". 

وتستقبل دور العرض السينمائي خلال الأيام المقبلة عدد من الأفلام السينمائية الجديدة على رأسها “مرعي البريمو” للنجم محمد هنيدي، وفيلم "ع الزيرو" للنجم محمد رمضان. 

على جانب آخر يستعد النجم كريم عبد العزيز لبدء تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد والمقرر تصويره خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالعمل من إنهاء تعاقدات النجوم المشاركين في بطولة الفيلم إضافة ال معاينة أماكن التصوير المختلفة ينطلق بعدها تصوير العمل بشكل رسمي. 

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