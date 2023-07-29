السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء محاكمة المتهمين بقتل حفيد الفنان علي الكسار

علي الكسار
علي الكسار

بدأت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الحادية عشر، والمنعقدة بمحكمة دمنهور الابتدائية  برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي، اليوم السبت، نظر أولي جلسات محاكمة المتهمين بقتل عمرو الكسار، حفيد الفنان الراحل علي الكسار دهسًا.

وكانت قرية أم صابر التابعة لمركز بدر جنوب محافظة البحيرة، قد شهدت جريمة قتل في مايو الماضي، حيث لقي عمرو الكسار، حفيد الفنان الراحل عمرو الكسار مقتله دهسًا بالسيارة من أحد الأشخاص، إثر مشادة كلامية بسبب قيادة ابن المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد باستقبال المستشفى عمرو الكسار، جثة هامدة، جراء اصطدام سيارة به بقرية أم صابر التابعة لذات المركز، وتم إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن سبب الواقعة معاتبة المجني عليه للمتهم الأول مقيم قرية أم صابر على قيادة ابنه السيارة بسرعة جنونية في الشوارع بالقرية، مما يعرض حياة المارة للخطر، فقام بدهسه، مما نتج عنه وفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى بدر المركزي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث، وقرر المستشار محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية.

أحد الأشخاص التحريات أ البحيرة اصطدام سيارة الفنان الراحل الفنان علي الكسار

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