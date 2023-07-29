السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة الكبرى

سيولة مرورية
سيولة مرورية

سادت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم السبت، وسط وجود رجال الأمن لتسيير حركة المركبات وتقليل الكثافات، باستثناء بعض التكدسات أعلى الدائري بمحور 28 يوليو.

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

وظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو. 

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور في محافظتيّ القاهرة والجيزة، تزامنًا مع استكمال الأعمال الخاصة بتوسعة كوبري 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل له بميدان سفنكس، الأمر الذي يستلزم غلقا كليا لمطلع كوبري 15 مايو، كما أعلنت الأعمال الإنشائية التي تتم في شارع الهرم من سهل حمزة حتى ومبي بشارع الهرم.

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