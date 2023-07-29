السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الهجرة و"القومي للمرأة" ينفذان برنامج توعية وتدريب وريادة أعمال لـ 18 سيدة بمحافظة الغربية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 

في ضوء التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وفي إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي، تم تنفيذ برامج توعية على مدار يومي 23 إلى 24 يوليو الجاري لعدد 13 سيدة من الفئات العمرية من 18 الى 45 سنة من السيدات اللاتي تدربن حرفيا على المجال الإنتاجي في نشاط الخياطة والتفصيل، بقرية كفر شبرا اليمن بمحافظة الغربية، ضمن برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead"، وذلك في إطار برامج تنمويه اخرى تشمل تدريبهم على مكون ريادة الأعمال والتثقيف المالي وذلك في الفترة من 23 يوليو وحتى 3 أغسطس 2023.

من جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إنه تم تنفيذ برنامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة ضمن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، واعتمد البرنامج على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات الهامة.

وأضافت أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة، وتضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في كل قرار يخص مشروعاتهن.

وتابعت سيادتها أنه سوف يتم تنفيذ برامج التوعية والتدريب على ريادة الاعمال والتثقيف المالي في نفس الفترة وفي إطار برنامج التعاون بين وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة، في قرية كوم البركة بمحافظة البحيرة لاجمالي عدد 18سيدة من الفئات العمرية من 18الي 45 سنة ممن تدربن حرفيا علي المجال الإنتاجي في مجال الخياطة والتفصيل، وكذلك عدد 21 سيدة في قرية القرنة بمحافظة الاقصر ممن تدربن حرفيا على مجال الإنتاج الزراعي.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة بالغربية يعد إحدى الجهات التي تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، عن طريق تدريب النساء ورائدات المجتمع على نشر رسائل الحملة وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.

الهجرة غير الشرعي الهجرة غير الشرعية التدريب المهني السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي

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