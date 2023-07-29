حدث ليلا| غرق مواطن في نهر النيل وحبس عاطل بتهمة التزوير وحيازة سلاح

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

إصابة شخصين بسبب تصادم سيارتين بطريق محور 30 يونيو في الإسماعيلية

وقع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مقطورة، مع سيارة ربع نقل، بطريق محور 30 يونيو أمام نزلة الكيلو 11 طريق بورسعيد في محافظة الإسماعيلية، أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

البداية بتلقي المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل مقطورة، مع سيارة ربع نقل في طريق محور 30 يونيو أمام نزلة الكيلو 11 طريق بورسعيد، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الأمنية مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

إصابة 8 مواطنين بسبب حادث مروري أعلى وصلة المريوطية

وقع حادث مروري أعلى وصلة المريوطية في الجيزة، أسفر عن إصابة 8 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى وصلة المريوطية بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

مصرع مواطن غرقًا فى نهر النيل بمنطقة الخزان بمركز أبوتشت بقنا

لقى مواطن مصرعه، اليوم الجمعة، غرقًا بنهر النيل بمنطقة الخزان بمركز أبوتشت، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لانتشال الجثة.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب غرقًا بنهر النيل بمنطقة الخزان بمركز أبوتشت، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتبين مصرع يوسف أحمد خليفة، 19 عامًا، مقيم بقرية العوامر الغربية بمركز أبوتشت، إثر غرقه بنهر النيل بمنطقة الخزان.

حبس عاطل بتهمة التزوير وحيازة سلاح في السيدة زينب 4 أيام

أمرت نيابة السيدة زينب بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير وحيازة سلاح.

قامت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كارنيه باسمه منسوب لإحدى الجهات بالدولة "مزور").

وباستجوابه عن مصدر المضبوطات أقر بتحصله على الكارنيه المزور من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة قضية تزوير" كما أقر بتحصله على السلاح الناري من آخر (مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط "له معلومات جنائية").

ماس كهربائي تسبب في حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، على حريق شب في شقة سكنية بمدينة المنصورة، دون وقوع خسائر بشرية، حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وكشفت المعاينة الأولية أن السبب ماس كهربائي بالوصلات الداخلية للشقة.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة توريل بالمنصورة.