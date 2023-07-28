الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين بسبب تصادم سيارتين بطريق محور 30 يونيو في الإسماعيلية

إصابة شخصين
إصابة شخصين

وقع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مقطورة، مع سيارة ربع نقل، بطريق محور 30 يونيو أمام نزلة الكيلو 11 طريق بورسعيد في محافظة الإسماعيلية، أسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

البداية بتلقي المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل مقطورة، مع سيارة ربع نقل في طريق محور 30 يونيو أمام نزلة الكيلو 11 طريق بورسعيد، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الأمنية مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبي خليفة للطوارئ.

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

حادث تصادم سيارة مقطورة ربع نقل محافظة الإسماعيلية كدمات وسحجات كسور وجروح

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