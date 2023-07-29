أسعار الدواجن اليوم السبت 29 يوليو في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، نتيجة إلى زيادة المعروض في الأسواق، والدواجن من السلع التي تعتمد على العرض والطلب.

وتستعرض الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار الدواجن خلال بداية التعاملات في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 29 يوليو 2023

سجلت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم السبت 29 يوليو في بورصة الدواجن سعر 59 جنيه، وتصل إلي المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 66 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن الساسو اليوم السبت 29 يوليو 2023

سجلت أسعار لحم الفراخ الساسو اليوم السبت 29 يوليو في بورصة الدواجن سعر 87 جنيه إلى 90 جنيهًا وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 96 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البلدى اليوم السبت 29 يوليو 2023

سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم السبت 29 يوليو في بورصة الدواجن سعر 95 جنيه وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 105جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن أمهات اليوم السبت 29 يوليو 2023

سجلت أسعار لحم الفراخ أمهات اليوم السبت 29 يوليو في بورصة الدواجن سعر 55 جنيه وتصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية بـ 60 جنيها للكيلو.

قائمة أسعار البط والحمام والنعام اليوم السبت في بورصة الدواجن

سجلت أسعار لحم السمان 65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام 255 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22 ك )100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز)120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات)55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأبيض 58 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 355 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات)60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مولار) 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (فرنساوي)55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي )57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي)100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم أمهات الأبيض 48 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم الفراخ الأحمر 103 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم الفراخ البلدي 95 جنيها للكيلو.