معرض بورسعيد للكتاب يحتفي بمشروع رؤية

تنظم الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان «مشروع رؤية الإصدار الثالث.. مفهوم الهجرة في القرآن الكريم»، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، المنعقد حاليا في ساحة ديليسبس أمام مديرية أمن المحافظة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويشارك في الندوة العلماء: خالد عبده سباع، وناجي عبد المنعم دهيم، ويدير الندوة الشيخ جمال فتحي عواد.

كما استضاف معرض بورسعيد السادس للكتاب، مساء أمس الجمعة، الكاتب والإعلامي محمد مصطفى شردي في ندوة ثقافية كبرى، والتي تأتي ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية المفتوحة التي ينظمها المعرض مع كبار الشخصيات العامة.

وأدار الندوة الكاتب الصحفي الكبير أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، وبحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بمشاركة لفيف من أبناء مدينة بورسعيد الباسلة ونخبتها الثقافية والسياسية والإعلامية، وذلك في لقاء مفتوح، ولمدة ساعتين.

استعرض "شردي" خلال الندوة سجل ذكرياته مع مدينة بورسعيد منذ مرحلة الشباب، ودور المدينة الباسلة وتاريخها الوطني في تشكيل وجدانه ومقومات شخصيته وثقافته الخاصة، كما تحدث أيضا عن الهوية الثقافية لمدينة بورسعيد وتراثها الشعبي الفريد، وتواصله الدائم مع مختلف ما يشغلها على جميع الأصعدة.

ويستمر معرض بورسعيد للكتاب حتى ١ أغسطس المقبل، ويستقبل الجمهور يوميا من الساعة الرابعة عصرا حتى الواحدة صباحا، ويقدم العديد من الفعاليات الفنية والثقافية على مدار أيامه للجمهور.

ويشارك في المعرض ما يقرب من ٦٠ ناشرًا، ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات معنية بالنشر، تابعة لوزارة الثقافة، كما تشارك الهيئة العامة للكتاب، بما يقرب من ٢٠٠٠ عنوان من كافة السلاسل التي تصدر عنها.