أحمد شوبير: بنفيكا البرتغالى يقترب من ضم إبراهيم عادل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب إبراهيم عادل صانع ألعاب فريق بيراميدز من الانتقال إلى صفوف بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية، إن نادي بنفيكا البرتغالي قدم عرضًا رسميًا لشراء إبراهيم عادل خلال الميركاتو الصيفي، بعد تألقع مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وقدم إبراهيم عادل، أداءًا مميزًا للغاية مع المنتخب الأوليمبي، ليلفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها أندرلخت البلجيكي.

وارتبط اسم إبراهيم عادل بالانتقال إلى النادي الأهلي، كما أبدت عدة أندية أوروبية اهتمامها بضمه من بينها تشيلسي الإنجليزي.